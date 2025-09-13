Алонсо об удалении Хейсена в матче с «Сосьедадом»: «Это желтая. Милитао был рядом, Ойарсабаль не контролировал мяч. Объяснения судьи меня не убедили»

Хаби Алонсо прокомментировал удаление Дина Хейсена в матче с «Реал Сосьедад».

«Реал Мадрид » одержал победу со счетом 2:1 в 4-м туре Ла Лиги. На 32-й минуте защитник «сливочных» сорвал контратаку соперника, сбив возле центра поля Микеля Ойарсабаля , и получил прямую красную карточку .

– Заслуживал ли Хейсен красную?

– На мой взгляд, это была желтая карточка. Милитао был рядом, и [Ойарсабаль] не контролировал мяч. Посмотрев повтор, я не изменил своего мнения. Я спросил судью, он дал мне свои объяснения, но они меня не убедили. На этом я остановлюсь.

Ход игры изменился, и мы играли вдесятером в течение 60 минут. У нас были моменты, и мы забили второй гол. Побеждать на «Аноэте» всегда очень сложно, а сегодня это было еще сложнее.

– Данные не лгут. ВАР вмешивается реже, чем когда-либо.

– Когда есть очевидные ошибки, мне нравится вмешательство ВАР; когда их нет, я понимаю, что этого делать не следует. Я не хочу много говорить о судействе. Пришло время двигаться дальше.

– Это могло изменить судьбу матча...

– Это сыграло важную роль. Мы могли забить гол, но во втором тайме нам пришлось играть более осторожно. По пенальти , конечно, сомнений нет. Нужно уметь играть вдесятером. В этом году это будет удачное время.

– Как дела у Хейсена? Это его второе удаление... Есть ли у вас какой-нибудь совет для него, как не быть таким импульсивным?

– Он почувствовал облегчение. Очевидно, он был зол, но радовался победе. Этого можно было избежать: до ворот было далеко, и Ойарсабаль не контролировал мяч. Можно было сыграть лучше, – сказал главный тренер «Реала».