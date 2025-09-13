  • Спортс
  Экс-арбитр Бурруль про гол Гюлера «Сосьедаду»: «В предыдущем эпизоде Мбаппе явно фолил на Ремиро, мешая ему бросить мяч»
17

Экс-арбитр Бурруль про гол Гюлера «Сосьедаду»: «В предыдущем эпизоде Мбаппе явно фолил на Ремиро, мешая ему бросить мяч»

Экс-арбитр усмотрел фол со стороны «Реала» перед забитым голом.

Сегодня команда Хаби Алонсо обыграла «Реал Сосьедад» со счетом 2:1 в 4-м туре Ла Лиги

Бывший судья Альфонсо Перес Бурруль прокомментировал эпизод со вторым голом мадридцев, который забил Арда Гюлер. По его мнению, в предыдущем эпизоде Килиан Мбаппе фолил на вратаре соперника Алексе Ремиро, который рукой бросал мяч из своей штрафной площади – эта передача была перехвачена, в результате чего началась результативная атака. 

«В предыдущем эпизоде Мбаппе совершил явный фол на Ремиро, который должен был быть зафиксирован, потому что это явно помешало броску. Если судья разрешил продолжить игру по принципу преимущества, то этого преимущества больше не было, так как «Реал» отобрал мяч. Должен был быть зафиксирован фол», – сказал Бурруль. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
