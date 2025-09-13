  • Спортс
  Мартин Брэйтуэйт: «Раньше европейцы смотрели, как играют бразильцы, сейчас наоборот. Бразилии не нужно их копировать, надо сохранять свой стиль. Она всегда будет фаворитом ЧМ»
Мартин Брэйтуэйт: «Раньше европейцы смотрели, как играют бразильцы, сейчас наоборот. Бразилии не нужно их копировать, надо сохранять свой стиль. Она всегда будет фаворитом ЧМ»

Мартин Брэйтуэйт призвал бразильцев не копировать европейцев в футболе.

О вашей любви к бразильскому футболу: в 1998 году Бразилия и Дания встретились в четвертьфинале чемпионата мира. У вас есть воспоминания об этой игре?

– Да, это первое воспоминание о чемпионате мира. Тот матч Дания – Бразилия был особенным, и сейчас, когда думаю об этом, понимаю, что это было безумие, потому что, кажется, мы смотрели игру в доме одной семьи, человек двадцать там было, а я пришел с разрисованным лицом в цветах сборной Бразилии. В Дании люди очень патриотичные, и они этого не поняли.

Даже мой отец болел за Бразилию среди датчан. Мне было 7 лет, я не знал, что нужно поддерживать свою страну. Мне просто нравилось, как играла сборная Бразилии, там был мой кумир. Я болел за них, и все.

О бразильском стиле игры, который очаровал вас в детстве: вы считаете, что этот стиль немного потерялся с годами? Чего не хватает Бразилии, чтобы вернуть себе главную роль на мировой арене как сборной?

– Сейчас мы слишком много смотрим на то, что делают европейцы. А раньше европейцы смотрели, как играют бразильцы. Нужно сохранить это.

И я знаю, что Бразилия давно не выигрывала чемпионат мира, но сборная Бразилии – это команда с самым большим давлением в мире. В хорошие и трудные времена Бразилия всегда будет фаворитом на победу на чемпионате мира.

Все хотят увидеть игру сборной Бразилии. Почему? Потому что раньше было много великих команд, много великих игроков, но для меня футбол – это Бразилия. Я говорю это как человек, иностранец, который смотрит на эту команду вне Бразилии. И я знаю, как другие люди видят эту сборную.

Это очень важно, Бразилия всегда будет фаворитом на победу на чемпионате мира. Есть огромное давление, выиграть непросто. Но нужно сохранять бразильский стиль игры, это очень важно. Не нужно копировать европейцев, – сказал бывший нападающий «Барселоны», ныне выступающий за «Гремио». 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Globo
logoМартин Брэйтуэйт
logoСборная Бразилии по футболу
logoвысшая лига Бразилия
logoСборная Дании по футболу
logoГремио
logoЧМ-2026
