Мартин Брэйтуэйт: «В Дании мы не видим тех трудностей, что есть в Бразилии, Франции, Испании. В Бразилии люди живут на улице – и мне грустно. Нам надо сделать общество более равным»

Мартин Брэйтуэйт описал отличия жизни в Дании от жизни в других странах.

– Дания сильно отличается от других стран. Не только от Бразилии, но также от Франции, Испании. Разница очень большая.

В детстве я не знал этого, думал, что это нормально. Но потом понял, что все совсем не так, как в других странах.

В Дании очень безопасно для всех. Много помощи по любому вопросу. Мы не видим тех трудностей, что есть в Бразилии, а также во Франции и Испании. Люди в Дании живут хорошо, спокойно. У них нет проблем ни с чем. Там очень хорошая система. Школы для детей, для всех. Много поддержки.

В Бразилии я вижу разницу между богатыми и бедными. Каждый день, когда я иду на тренировку, мне грустно, потому что я вижу вещи, которых никогда не видел в своей жизни. Я думаю, что в мире, в котором мы живем, мы можем сделать больше, чтобы помочь людям в трудных ситуациях.

– Вы имеете в виду людей в уязвимом положении, живущих в неподходящих условиях? Что вас больше всего поражает в этом?

– Да, именно это. Образ жизни. Люди живут на улице. В Дании такого нет. Я всегда спрашиваю, что мы можем сделать, чтобы помочь – как отдельные люди, как страна. Потому что, на мой взгляд, такое недопустимо. Нужно найти способ улучшить ситуацию. Сделать наше общество более равным. Я считаю это важным.

– Учитывая этот контекст, как жила ваша семья в Дании в свете того, что ваш отец из другой страны, из Гайаны? Была ли жизнь спокойной?

– В детстве в Дании все было очень просто. Не было тех проблем, что есть здесь. Но моя мать была датчанкой, а отец – из Гайаны. Это две разные истории. Моя мать, как датчанка, не сталкивалась с проблемами в детстве. А мой отец был очень, очень беден.

У него много историй: в детстве он ходил к лагунам, где было опасно и водились крокодилы, чтобы ловить рыбу. Мать не разрешала, но он все равно ходил, ловил рыбу – одну или две. Их было семеро в семье, и это все, что у них было из еды.

С детства отец рассказывал мне такие истории. Потому что важно, когда у тебя есть талант или что-то еще, делать все, чтобы достичь успеха. И когда ты успешен – всегда помогать людям, у которых сложная жизненная ситуация. Потому что все мы равны. Некоторые просто удачливее других.

У нас есть обязанность помогать. Я не хочу быть примером, но всегда хочу помогать.

Я думаю, единственный способ улучшить нашу жизнь и мир – это если люди здесь и сейчас начнут помогать улучшать ситуацию. Потому что это единственное, что мы можем изменить. Если человек с большим опытом помогает другому, тот вырастет и сделает работу лучше тебя. Это способ улучшить мир, – сказал нападающий «Гремио», поигравший также за «Барселону» и «Тулузу».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Globo Esporte
