В ворота «Краснодара» назначили пенальти после ВАР в игре с «Акроном» – Оласа ударил Севикяна локтем по лицу. Экс-судья Федотов поддержал решение

«Краснодар» получил пенальти в свои ворота в игре с «Акроном» .

В результате верховой борьбы в штрафной «быков» Лукас Оласа нанес удар локтем по лицу Эдгара Севикяна . Эпизод случился на 20-й минуте матча 8-го тура Мир РПЛ (1:1, первый тайм).

Судья встречи Ранэль Зияков изначально не усмотрел нарушения правил, но после подсказки ВАР и просмотра повтора указал на точку.

Нападающий «Акрона » Артем Дзюба реализовал 11-метровый.

«Правильное решение принимает Цыганок, арбитр ВАР, и приглашает Зиякова на просмотр пропущенного инцидента в штрафной площади.

После просмотра правильное решение принимает Зияков и назначает 11-м удар в ворота команды «Краснодар» за попадание рукой по лицу при борьбе за мяч.

Оценка арбитру не снижается, так как арбитр пытался улучшить позицию, но не смог», – написал бывший судья Игорь Федотов.

Изображение: кадр из трансляции «Матч Премьер»

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.