  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • В ворота «Краснодара» назначили пенальти после ВАР в игре с «Акроном» – Оласа ударил Севикяна локтем по лицу. Экс-судья Федотов поддержал решение
Фото
13

В ворота «Краснодара» назначили пенальти после ВАР в игре с «Акроном» – Оласа ударил Севикяна локтем по лицу. Экс-судья Федотов поддержал решение

«Краснодар» получил пенальти в свои ворота в игре с «Акроном» .

В результате верховой борьбы в штрафной «быков» Лукас Оласа нанес удар локтем по лицу Эдгара Севикяна. Эпизод случился на 20-й минуте матча 8-го тура Мир РПЛ (1:1, первый тайм). 

Судья встречи Ранэль Зияков изначально не усмотрел нарушения правил, но после подсказки ВАР и просмотра повтора указал на точку. 

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба реализовал 11-метровый. 

«Правильное решение принимает Цыганок, арбитр ВАР, и приглашает Зиякова на просмотр пропущенного инцидента в штрафной площади.

После просмотра правильное решение принимает Зияков и назначает 11-м удар в ворота команды «Краснодар» за попадание рукой по лицу при борьбе за мяч.

Оценка арбитру не снижается, так как арбитр пытался улучшить позицию, но не смог», – написал бывший судья Игорь Федотов.

Изображение: кадр из трансляции «Матч Премьер»

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча. 

«Ювентус» против «Интера» – в Серии А горячее дерби. Кто победит?4992 голоса
ЮвентусЮвентус
Будет ничьясерия А Италия
ИнтерИнтер
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
logoЭдгар Севикян
logoАкрон
logoЛукас Оласа
logoКраснодар
logoАртем Дзюба
logoпремьер-лига Россия
видеоповторы
logoсудьи
Игорь Федотов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
«Интер» при Киву набрал 3 очка в 3 турах Серии А – такого не было с 2000 года
1 минуту назад
«Интер» проиграл 2 из 3 матчей в Серии А при Киву
911 минут назад
🔥 «Ювентус» дожал «Интер» – 4:3! Аджич забил из-за штрафной на 91-й, у Тюрамов голы, у Чалханоглу дубль, у Йылдыза 1+1, у Бремера 0+2
22611 минут назад
Чемпионат Италии. «Ювентус» победил «Интер» – 4:3, «Наполи» в гостях у «Фиорентины», «Милан» сыграет с «Болоньей» в воскресенье
2412 минут назад
Станкович удален за «использование нецензурных выражений в адрес главного арбитра», тренер вратарей «Спартака» Бривио – за «выход на поле в конфронтационной манере»
1226 минут назад
Сакич про 2:2 с «Динамо»: «Спартак» создал больше моментов и заслуживал победы больше, чем соперник. Ливай попал в перекладину, был момент у Угальде, Солари мог забивать»
1436 минут назад
На ТВ «Реала» заявили, что клуб обратится в ФИФА «из-за судейских ошибок в этом и прошлом сезонах Ла Лиги»
4036 минут назад
У Кейна 66 голов в 66 матчах Бундеслиги. Форвард «Баварии» забил все 15 пенальти в лиге
1150 минут назад
Гендиректор «Динамо» о том, мог ли матч со «Спартаком» стать последним для Карпина: «Не думаю. У тренера долгосрочный контракт, у нас с ним серьезные планы на будущее»
1056 минут назад
Карпин считает, что «Динамо» скорее потеряло 2 очка со «Спартаком», чем набрало 1: «В интенсивности мы были лучше. Но Макаров начинает атаку тем, что сбивает Рубенса. Это что?»
5459 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
У «Интера» 3 поражения, 3 победы и 1 ничья в 7 матчах при Киву
1 минуту назад
У «Ювентуса» 3 победы на старте сезона – сегодня 4:3 с «Интером»
14 минуты назад
«Бавария» – «Гамбург». 5:0 – Кейна дубль и пас, Гнабри, Павлович и Диас тоже забили! Онлайн-трансляция
55 минут назадLive
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Хилаль» Малкома против «Аль-Кадисии», «Аль-Наср» Криштиану Роналду сыграет с «Аль-Холудом» в воскресенье
86 минут назадLive
«Атлетико» – «Вильярреал». Альварес, Гризманн, Микаутадзе играют. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
26 минут назад
«Фиорентина» – «Наполи». Де Брюйне, Кин, Мактоминей, Джеко играют. Онлайн-трансляция начнется в 21:45
6 минут назад
Гендиректору «Динамо» понравилось судейство в дерби: «Было давление со стороны игроков и тренерского штаба «Спартака», но Егоров с ним отлично справился»
412 минут назад
Мэддисон об отмененном голе «Тоттенхэма»: «Решения судей и ВАР шокируют на старте сезона. В дальнейшем ни один угловой не обойдется без свистка арбитра за какой-нибудь фол»
113 минут назадФото
«Брентфорд» – «Челси». Энцо, Гиттенс, Жоао Педро играют. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
519 минут назад
Пономарев об удалении Станковича в матче с «Динамо»: «Деян повел себя как дешевый пижон. Пару игр за несдержанное поведение ему должны дать»
425 минут назад