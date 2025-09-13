В ворота «Краснодара» назначили пенальти после ВАР в игре с «Акроном» – Оласа ударил Севикяна локтем по лицу. Экс-судья Федотов поддержал решение
В результате верховой борьбы в штрафной «быков» Лукас Оласа нанес удар локтем по лицу Эдгара Севикяна. Эпизод случился на 20-й минуте матча 8-го тура Мир РПЛ (1:1, первый тайм).
Судья встречи Ранэль Зияков изначально не усмотрел нарушения правил, но после подсказки ВАР и просмотра повтора указал на точку.
Нападающий «Акрона» Артем Дзюба реализовал 11-метровый.
«Правильное решение принимает Цыганок, арбитр ВАР, и приглашает Зиякова на просмотр пропущенного инцидента в штрафной площади.
После просмотра правильное решение принимает Зияков и назначает 11-м удар в ворота команды «Краснодар» за попадание рукой по лицу при борьбе за мяч.
Оценка арбитру не снижается, так как арбитр пытался улучшить позицию, но не смог», – написал бывший судья Игорь Федотов.
Изображение: кадр из трансляции «Матч Премьер»
Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.