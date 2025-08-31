Агент Джикии допустил возможность возвращения в «Спартак»: «Если Георгий будет показывать хороший футбол, почему нет?»

Агент Георгия Джикии допустил возможность возвращения в «Спартак».

Джикия выступал за красно-белых с 2017 по 2024 год, провел за клуб более 200 матчей, становился чемпионом России и был капитаном команды.

«Возможно ли возвращение Джикии в «Спартак»? Не хочется ворошить прошлое. Понятно, что в истории с уходом Джикии из «Спартака » многое зависело от Абаскаля, и были не совсем правильные эмоциональные высказывания с нашей стороны.

Надо перевернуть эту страницу и двигаться дальше. А если Джикия будет показывать хороший уровень футбола, то почему нет? [И возвращение в «Спартак»] возможно», – сказал Владимир Кузьмичев .