Хаманн возразил Оуэну, раскритиковавшему переход Кейна в «Баварию»: «Трофеи важнее личных наград. Я бы выбрал 3-5 титулов, а не статус лучшего бомбардира в истории АПЛ»

Дитмар Хаманн возразил Майклу Оуэну по поводу карьеры Харри Кейна.

Ранее экс-нападающий «МЮ» и «Ливерпуля», говоря о переходе Кейна в мюнхенский клуб, заявил : «Это как перейти в «Селтик», который выигрывает лигу каждый год. Великим достижением был бы статус лучшего бомбардира в истории АПЛ».

«Я слышал, что Майкл Оуэн недавно сказал, что он не понимает, зачем он поехал в Германию, и, разумеется, он смотрит на это с позиции центрального нападающего. Ему не хватает где-то 40-50 голов до рекорда АПЛ [по голам]. Если бы он остался, то, вероятно, побил бы его.

Для меня же трофей всегда был бы намного важнее, чем личные награды. Я никогда не был бомбардиром, и если бы у меня был выбор – стать лучшим бомбардиром АПЛ всех времен или выиграть два, три, пять трофеев к концу карьеры, – я всегда выберу трофеи вместо личных наград. Для меня это даже не вопрос», – сказал бывший полузащитник «Баварии» и «Ливерпуля».

32-летний Харри Кейн занимает второе место в списке лучших бомбардиров английской Премьер-лиги с 213 голами. Он отстает от Алана Ширера (260) на 47 мячей.