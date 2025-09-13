У Кейна 7+3 в 5 матчах за «Баварию» в сезоне – форвард отдал ассист и забил с пенальти в матче с «Гамбургом»
Харри Кейн набрал 9-й и 10-й результативные баллы за «Баварию» в сезоне.
Нападающий мюнхенцев ассистировал Александару Павловичу и забил с пенальти в матче 3-го тура Бундеслиги с «Гамбургом» (4:0, первый тайм).
На счету Кейна 7 голов и 3 голевые передачи в 5 играх за «Баварию» в нынешнем сезоне.
Подробную статистику англичанина можно увидеть здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
