У Кейна 7+3 в 5 матчах за «Баварию» в сезоне – форвард отдал ассист и забил с пенальти в матче с «Гамбургом»

Харри Кейн набрал 9-й и 10-й результативные баллы за «Баварию» в сезоне.

Нападающий мюнхенцев ассистировал Александару Павловичу и забил с пенальти в матче 3-го тура Бундеслиги с «Гамбургом » (4:0, первый тайм).

На счету Кейна 7 голов и 3 голевые передачи в 5 играх за «Баварию» в нынешнем сезоне.

Подробную статистику англичанина можно увидеть здесь .