Смородская об удалении Станковича: «Его дисквалифицируют матча на три. Нельзя так себя вести, это никуда не годится»
Ольга Смородская недовольна поведением Деяна Станковича.
Главный тренер «Спартака» получил красную карточку в конце первого тайма игры с «Динамо» в 8-м туре Мир РПЛ (2:2) за возмущение судейством.
«Станковича накажут дисквалификацией на несколько матчей. Думаю, матча на три.
Нельзя так себя вести, нельзя никому показывать такие примеры. Никуда это не годится», – сказала бывший президент «Локомотива».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
