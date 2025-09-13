Смородская об удалении Станковича: «Его дисквалифицируют матча на три. Нельзя так себя вести, это никуда не годится»

Ольга Смородская недовольна поведением Деяна Станковича.

Главный тренер «Спартака » получил красную карточку в конце первого тайма игры с «Динамо » в 8-м туре Мир РПЛ (2:2) за возмущение судейством.

«Станковича накажут дисквалификацией на несколько матчей. Думаю, матча на три.

Нельзя так себя вести, нельзя никому показывать такие примеры. Никуда это не годится», – сказала бывший президент «Локомотива».