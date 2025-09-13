Экс-судья Фернандес об удалении Хейсена: «Слишком суровое наказание, учитывая расстояние до ворот и позицию Милитао»
Павел Фернандес считает удаление Дина Хейсена слишком строгой мерой.
Защитник «Реала» получил от Хесуса Хиля Мансано красную карточку в 1-м тайме матча с «Сосьедадом» в 4-м туре Ла Лиги.
«По моему мнению, учитывая расстояние до ворот и позицию Милитао, это слишком суровое наказание.
Я понимаю, почему ВАР не стал вмешиваться, оставить «Реал» в меньшинстве – это не какое-то безумное решение», – отметил экс-судья.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер Павла Фернандеса
