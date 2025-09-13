Миранчук сделал первое результативное действие за «Динамо», отдав ассист в игре со «Спартаком»
Антон Миранчук набрал первое результативное очко за «Динамо».
Хабвек «Динамо», перешедший в московский клуб летом из «Сьона», отметился голевым пасом на Бителло в эпизоде со вторым голом «Спартаку».
Миранчук проводит 4-й матч за «Динамо».
