Аллегри о 0:0 с «Ювентусом»: «Милан» набрал очко, но мог добиться большего. Возвращение в Турин было эмоциональным, благодарю болельщиков за теплый прием»

Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри высказался о ничьей с «Ювентусом».

Игра 6-го тура Серии А завершилась со счетом 0:0.

– Вы сказали Пулишичу, как надо бить пенальти?

– Я даже не видел, как он бил. Мы провели равный первый тайм, но во втором мы прибавили и имели несколько моментов, хотя первый момент создали они, и Меньян сделал отличный сэйв.

Мы продолжили нашу серию без поражений и не пропустили, но в определенные моменты нам следовало быть более агрессивными и доводить дело до конца.

– Что скажете о Леау?

– Он работает первую неделю [после травмы]. В прошлое воскресенье я был вынужден его выпустить, и он не помешал. Важно, что он быстро набирает форму. Он нужен нам так же, как и Нкунку , это техничные игроки, которые могут определять исход матчей.

– Нкунку, Леау и Пулишич будут играть вместе?

– Важно, чтобы все были в хорошей форме. Я думаю, нам нужно немного терпения. Чем больше у нас техничных игроков, тем лучше, но запасные также важны, и, когда они выходят, они могут изменить ход игры.

– Что нужно Леау для игры на позиции нападающего?

– Это не новая позиция для него, он уже играл на позиции центрального нападающего в «Лилле». Он сделал замечательное забегание после паса Модрича, и теперь ему нужно начать забивать голы. Он должен совершать рывки и делать разницу, когда оказывается в штрафной.

– Каково было вернуться в Турин?

– Это было эмоционально. Я встретил людей, которые поддерживали меня в течение восьми лет, проведенных в «Ювентусе ». Я благодарю их и болельщиков, которые очень тепло меня встретили. Сейчас я в «Милане», мы набрали очко, но могли бы добиться большего. Когда у тебя есть возможность доставить неприятности сопернику, надо ей пользоваться, – сказал Аллегри.