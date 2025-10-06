Симеоне об 1:1 с «Сельтой»: «Нелегко играть в меньшинстве 60 минут, но «Атлетико» здорово отреагировал, приложив массу усилий»
Диего Симеоне оценил выездную ничью с «Сельтой» (1:1) в Ла Лиге.
С 40-й минуты «Атлетико» играл вдесятером из-за удаления Клемана Лангле.
«Я очень доволен тем, что ребята приложили массу усилий, проделали огромную работу. Мы играли в меньшинстве на протяжении 60 минут, и все игроки сильно старались, поэтому я так рад.
Я всегда фокусируюсь на позитиве. Положительный момент в том, что, оказавшись из-за удаления в сложной ситуации, команда здорово отреагировала. Ребята упорно трудились на поле, нелегко играть 60 минут, имея на одного игрока меньше, но их реакция была хорошей», – сказал тренер «Атлетико».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Into the Calderon
