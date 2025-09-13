Парфенов возглавит «Торпедо», подписав контракт по схеме 1+1. Зарплата тренера – 1 млн рублей в месяц с повышением при выходе в РПЛ, в штаб войдет Ковтун (Иван Карпов)
Дмитрий Парфенов возглавит «Торпедо», подписав контракт по схеме 1+1.
«Парфенов в «Торпедо»: контракт по схеме 1+1, зарплата 1 миллион рублей в месяц с повышением при условии выхода в РПЛ.
Помогать Дмитрию станет Юрий Ковтун плюс еще 3 человека. В понедельник тренерский штаб будет представлен команде», – сообщил инсайдер Иван Карпов в своем телеграм-канале.
Ранее московский клуб снял и.о. главного тренера Сергея Жукова после поражения от ульяновской «Волги» (2:3) в 10-м туре PARI Первой лиги.
В 10 матчах у «Торпедо» 6 очков, команда занимает 16-е место в таблице и находится в зоне вылета.
Ювентус
Будет ничья
Интер
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости