Парфенов возглавит «Торпедо», подписав контракт по схеме 1+1. Зарплата тренера – 1 млн рублей в месяц с повышением при выходе в РПЛ, в штаб войдет Ковтун (Иван Карпов)

Дмитрий Парфенов возглавит «Торпедо», подписав контракт по схеме 1+1.

«Парфенов в «Торпедо»: контракт по схеме 1+1, зарплата 1 миллион рублей в месяц с повышением при условии выхода в РПЛ.

Помогать Дмитрию станет Юрий Ковтун плюс еще 3 человека. В понедельник тренерский штаб будет представлен команде», – сообщил инсайдер Иван Карпов в своем телеграм-канале.

Ранее московский клуб снял и.о. главного тренера Сергея Жукова после поражения от ульяновской «Волги» (2:3) в 10-м туре PARI Первой лиги.

В 10 матчах у «Торпедо » 6 очков, команда занимает 16-е место в таблице и находится в зоне вылета.