13

Медведева о Карпине в «Динамо»: «Что же будет? Ой, как переживательно. Всегда переживаю, если у команды что-то не клеится, если у них тренеры меняются»

Евгения Медведева высказалась о работе Валерия Карпина в «Динамо».

После 7 туров в Мир РПЛ московский клуб идет на 9-м месте в Мир РПЛ с 8 очками. 

Евгения, вы сейчас близки к футбольному клубу «Динамо», ездили на сборы, снимали программу. Можно ли сказать, что футбол – это еще один ваш любимый вид спорта?

– Отвечу, как типичная футбольная болельщица: очень интересно, но ничего непонятно. Я честно вам сознаюсь, мне реально интересен этот вид спорта. Я смотрю и болею за наших динамовцев, всегда переживаю, если у них что-то не клеится, если у тренеры меняются.

Вот сейчас, например, Валерий Карпин пришел на должность главного тренера. Что же будет? Ой, как переживательно. Всех ребят я знаю поименно.

Сколько мы уже этих межсезонных сборов вместе провели, сколько интервью засняли на камеру. В общем, с ребятами мы, буду говорить на спортивном мужской сленге – прям уже кореши. Но все, что касается правил, ой, друзья, как мне тяжело, вы себе не представляете, – сказала двукратная чемпионка мира по фигурному катанию

Карпин о возможной отставке на фоне 9-го места «Динамо» в РПЛ: «Уволят меня завтра – ну и? И вас завтра уволить могут – умрете? Вот и я не умру»

