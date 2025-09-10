  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Губерниев о Карпине: «Если будет так же вести тачку с кирпичами, то не доработает в «Динамо» до конца сезона. Карающий меч над ним висит»
5

Губерниев о Карпине: «Если будет так же вести тачку с кирпичами, то не доработает в «Динамо» до конца сезона. Карающий меч над ним висит»

Дмитрий Губерниев оценил перспективы Валерия Карпина в «Динамо».

В субботу бело-голубые примут «Спартак» в 8-м туре Мир РПЛ. На данный момент «Динамо» занимает 9-е место в турнирной таблице с 8 очками.

«Спартак» является фаворитом в матче с «Динамо». Сейчас спартаковцы по игре выглядят предпочтительнее. Если Карпин будет так же вести тачку с кирпичами, как в начале сезона, и команда будет играть натужно, то он не доработает главным тренером «Динамо» до конца сезона при всем кредите доверия. Это совершенно очевидно.

В сборной России никакие отставки ему не грозят с учетом того, что мы отстранены. А в «Динамо» могут быть проблемы. Матч со «Спартаком» будет одним из показателей работы Карпина, но не самым главным. Если «Динамо» проиграет и даже крупно, то Карпина вряд ли уволят именно сейчас. Но карающий меч над ним висит», – сказал комментатор «Матч ТВ». 

«Эта сборная России 100% вышла бы на Евро». Согласны с Головиным?29588 голосов
Да, вышла быАлександр Головин
Нет, не вышла быФедор Кудряшов
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoВалерий Карпин
logoСборная России по футболу
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Москва
logoДмитрий Губерниев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Андрей Мостовой выбрал Карпина, а не Александра Мостового: «Вообще без вариантов. Чего Александру обижаться? Я объективен»
65сегодня, 11:02
Карпин о Чалове и сборной: «Будет хорошо выглядеть, будет приезжать. Все зависит от Федора»
10сегодня, 06:39
Алексей Миранчук о форме 56-летнего Карпина: «Браво, Георгич. Пойди поищи человека, который так выглядит»
19вчера, 15:31
Главные новости
Большой апдейт в «Невидимке»: переходите в телеграм, играйте в новый режим «Страйк» и боритесь за призы!
4 минуты назадТесты и игры
Андрей Мостовой об отъезде из РПЛ: «Не стоит переходить в более слабый чемпионат, лишь бы уехать. Ребята не уезжали бы в средние лиги, будь в России еврокубки»
313 минут назад
Любительские ПСК и «Фанком» вышли в 4-й раунд Пути регионов Кубка, выбив профессиональные клубы. Дальше – «Урал» и «Уфа» соответственно
1524 минуты назад
Фаната «Овьедо» задержали за обезьянье уханье в адрес Мбаппе на матче с «Реалом». Ему грозит до трех лет тюрьмы
1624 минуты назад
Football Manager 26 выйдет 4 ноября 2025 года
541 минуту назадИгры
«Рубин» объявил о трансфере Арройо из «Бургоса», контракт с защитником – до 2029-го
752 минуты назад
40-летний Манданда объявил о завершении карьеры. Вратарь – победитель ЧМ-2018 и рекордсмен «Марселя» по числу матчей
1058 минут назад
Круговой открыл онлайн-магазин: «Продаем шмотки, кроссы. Люди часто выбирают кроссовки в России за 40 тысяч, а мы готовы привезти такие же вдвое дешевле – смысл переплачивать?»
34сегодня, 16:58
Андрей Мостовой: «Современные родители очень мягко ведут себя с детьми – нужно пожестче иногда. Сегодня нет воспитания на улицах, спортивных площадках»
12сегодня, 16:55
Отец Кокшарова о конфликте с «Краснодаром»: «Рабство отменили давным-давно. Почему-то люди считают: если игрок воспитан в системе клуба, то принадлежит ему»
60сегодня, 16:43
Ко всем новостям
Последние новости
«Локомотив» не рассчитывает на Мампасси. Клуб не может расторгнуть контракт из-за травмы защитника («СЭ»)
310 минут назад
Петржела поддержал ужесточение лимита: «Это поможет футболу и сборной. В России много талантливой молодежи, тренерам нужно доверять ей»
227 минут назад
Каррагер о Санчо: «Не уверен, что у него такие уж большие способности. Неплохой игрок, но я просто не знаю, в чем его фишка»
651 минуту назад
Силкин о драке Смолова: «Наступил на грабли Кокорина и Мамаева – не понимаю, зачем он сделал это под конец карьеры. На сложные моменты нужно реагировать правильно»
6сегодня, 16:50
Эриксен переходит в «Вольфсбург» свободным агентом
5сегодня, 16:27
40-летний Фабианьски вернулся в «Вест Хэм», откуда ушел по окончании прошлого сезона. Вратарь подписал контракт на год
6сегодня, 16:19Фото
«Крылья» подтвердили травму Ракова. Форвард пропустит около месяца
5сегодня, 15:31
«Родина» встретится с «Факелом». Команде нужна ваша поддержка на «Арене Химки» в матче против воронежцев!
1сегодня, 15:00Реклама
Анри о сборной Франции: «Мы все знаем, кто будет новым тренером. Я желаю ему всего наилучшего»
9сегодня, 14:53
«Трамп может принять решение о возвращении наших клубов в ЛЧ. Он может давить на Европу, сделать предложение, от которого нельзя отказаться». Масалитин о президенте США
29сегодня, 14:43