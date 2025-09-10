Губерниев о Карпине: «Если будет так же вести тачку с кирпичами, то не доработает в «Динамо» до конца сезона. Карающий меч над ним висит»

Дмитрий Губерниев оценил перспективы Валерия Карпина в «Динамо».

В субботу бело-голубые примут «Спартак» в 8-м туре Мир РПЛ . На данный момент «Динамо» занимает 9-е место в турнирной таблице с 8 очками.

«Спартак » является фаворитом в матче с «Динамо ». Сейчас спартаковцы по игре выглядят предпочтительнее. Если Карпин будет так же вести тачку с кирпичами, как в начале сезона, и команда будет играть натужно, то он не доработает главным тренером «Динамо» до конца сезона при всем кредите доверия. Это совершенно очевидно.

В сборной России никакие отставки ему не грозят с учетом того, что мы отстранены. А в «Динамо» могут быть проблемы. Матч со «Спартаком» будет одним из показателей работы Карпина, но не самым главным. Если «Динамо» проиграет и даже крупно, то Карпина вряд ли уволят именно сейчас. Но карающий меч над ним висит», – сказал комментатор «Матч ТВ».