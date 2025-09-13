Марсьяль перешел в «Монтеррей» Рамоса после года в АЕК. Экс-форвард «МЮ» заключил контракт по схеме «2+1»

Антони Марсьяль будет играть вместе с Серхио Рамосом.

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед » заключил контракт с «Монтерреем ». Договор рассчитан на два года с опцией продления еще на один.

Последний сезон 29-летний француз провел в АЕК и забил 7 голов в 19 матчах лиги Греции. Подробно со статистикой Марсьяля можно ознакомиться здесь .