Марсьяль перешел в «Монтеррей» Рамоса после года в АЕК. Экс-форвард «МЮ» заключил контракт по схеме «2+1»
Антони Марсьяль будет играть вместе с Серхио Рамосом.
Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» заключил контракт с «Монтерреем». Договор рассчитан на два года с опцией продления еще на один.
Последний сезон 29-летний француз провел в АЕК и забил 7 голов в 19 матчах лиги Греции. Подробно со статистикой Марсьяля можно ознакомиться здесь.
Ювентус
Будет ничья
Интер
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Монтеррея»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости