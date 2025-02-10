Марсьяль сделал дубль «Пансерраикосу». У Антони 9+2 в 19 матчах за АЕК
Антони Марсьяль поучаствовал в победе АЕК над «Пансерраикосом» (5:0).
Команды встречались 9 февраля в 22-м туре Суперлиги Греции, на счету нападающего два гола.
На 21-й минуте француз замкнул головой навес с фланга, на 81-й – отметился после прострела. В обеих ситуациях ему ассистировал полузащитник Никлас Элиассон.
Это 8-й и 9-й голы Марсьяля за АЕК в сезоне-2024/25, бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» отличился во 2-м из последних трех матчей. 25 января он забил победный мяч «Панетоликосу» (1:0).
Антони забил 7-й мяч в чемпионате Греции и вышел на четвертое место в списке лучших бомбардиров, сравнявшись с полузащитником «Левадиакоса» Зини.
Марсьяль – звезда АЕК. Забивает с рекордным контрактом, хотя после «МЮ» его разносили даже в Греции
Опубликовал: Вадим Высоцкий
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