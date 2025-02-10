Видео
3

Марсьяль сделал дубль «Пансерраикосу». У Антони 9+2 в 19 матчах за АЕК

Антони Марсьяль поучаствовал в победе АЕК над «Пансерраикосом» (5:0).

Команды встречались 9 февраля в 22-м туре Суперлиги Греции, на счету нападающего два гола.

На 21-й минуте француз замкнул головой навес с фланга, на 81-й – отметился после прострела. В обеих ситуациях ему ассистировал полузащитник Никлас Элиассон.

Это 8-й и 9-й голы Марсьяля за АЕК в сезоне-2024/25, бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» отличился во 2-м из последних трех матчей. 25 января он забил победный мяч «Панетоликосу» (1:0).

Антони забил 7-й мяч в чемпионате Греции и вышел на четвертое место в списке лучших бомбардиров, сравнявшись с полузащитником «Левадиакоса» Зини.

Марсьяль – звезда АЕК. Забивает с рекордным контрактом, хотя после «МЮ» его разносили даже в Греции

Опубликовал: Вадим Высоцкий
logoвысшая лига Греция
logoАЕК
logoПансерраикос
logoАнтони Марсьяль
logoМанчестер Юнайтед
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Диего Марадона появится 14 февраля в FC 25. Карточки нападающего не было в игре с 2022 года
13 минут назадИгры
Отменен переход Саласара в «Зенит» за 15+5 млн евро. «Брага» прекратила переговоры из-за рисков при взаимодействии с Россией
16 минут назад
Раньери о «Роме» вне зоны еврокубков: «Скажу президенту, чтобы больше тратил. Нас дисквалифицируют в ЛЧ и ЛЕ на 3-4 года, и все будут довольны»
227 минут назад
Божович назвал Москву футбольной столицей России: «Зенит» и Санкт-Петербург не дотягивают, традиций не хватает. «Спартак», «Динамо», «Локомотив» – самые большие клубы»
2433 минуты назад
Феликс о «Милане»: «Мне хорошо здесь, хотелось бы остаться, если будет возможность. Моим кумиром всегда был Кака – надеюсь войти в историю, как он»
2856 минут назад
Наингголан об аресте по делу о наркотиках: «Было ощущение, что арестовали Эскобара, но я не имею отношения к этим делам. С этим был связан мой друг – меня спрашивали об отношениях с ним»
7сегодня, 17:01
Круассан, пицца, рыба − угадаете игроков по ассоциации с едой?
сегодня, 17:00Спецпроект
Саудовцы готовы предложить Анчелотти 20 млн евро в год. В «Реале» Карло получает 11 млн (OK Diario)
34сегодня, 16:59
Защитница «Барселоны» Леон коснулась промежности соперницы в дерби. «Эспаньол» осудил поступок и готов помочь Каракас с иском в суд
120сегодня, 16:46Фото
Winline Зимний Кубок РПЛ. «Краснодар» и ЦСКА разыгрывают 3-е место, «Ростов» разгромил «Динамо» 4:0 в матче за 5-е
154сегодня, 16:32Live
Ко всем новостям
Последние новости
Ширер о Руни и Джеррарде: «Надеюсь, что мы еще увидим их тренерскую работу. Лэмпард отлично справляется в Чемпионшипе»
10 минут назад
Далот про «МЮ»: «Никогда не видел, чтобы большой клуб столько проигрывал – а фанаты все равно хлопали. Мы должны больше доминировать, команды должны приезжать к нам и бояться играть»
220 минут назад
Коллимор о Грилише: «Один гол за год – это провал. Джек выиграл требл в «Сити», но не был ключевым игроком, он не показывает нужного уровня»
426 минут назад
Джо Коул: «Кейн стал бы для «Арсенала» идеальной последней частью пазла. Он просто источает голы»
638 минут назад
Мостовой про РПЛ: «Спартак» должен быть в топ-3 с закрытыми глазами. Матч с «Зенитом» решит многое в борьбе за чемпионство»
342 минуты назад
Гурцкая о «Динамо»: «Надо отчислять Макарова, Скопинцева, Дасу, Бальбуэну, Маричаля. Видно, что Денис не хочет играть. Не хватает лексикона, чтобы как-то выразить его игру»
451 минуту назад
Агент Захаряна: «Мыслей об аренде нет – тем более в Россию. Арсен сыграл 40 матчей в Испании в том году, нужно набрать кондиции, все будет хорошо»
958 минут назад
Журова о Промесе: «Пусть «Спартак» сам решает, нужна ли ему такая репутация. Я всегда за то, что нарушитель закона должен быть привлечен, если это доказано. Можно вспомнить Кокорина и Мамаева»
6сегодня, 17:10
Ибрагимович о Феликсе: «Выдающийся талант, обладающий магией. У Жоау огромный опыт, но он еще молод и способен прогрессировать»
6сегодня, 17:03
Оздоев номинирован на приз лучшему игроку ПАОК в январе. У Магомеда 1 ассист в 6 матчах
3сегодня, 16:47
Рекомендуем