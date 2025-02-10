Марсьяль сделал дубль «Пансерраикосу». У Антони 9+2 в 19 матчах за АЕК

Антони Марсьяль поучаствовал в победе АЕК над «Пансерраикосом» (5:0).

Команды встречались 9 февраля в 22-м туре Суперлиги Греции, на счету нападающего два гола.

На 21-й минуте француз замкнул головой навес с фланга, на 81-й – отметился после прострела. В обеих ситуациях ему ассистировал полузащитник Никлас Элиассон.

Это 8-й и 9-й голы Марсьяля за АЕК в сезоне-2024/25, бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» отличился во 2-м из последних трех матчей. 25 января он забил победный мяч «Панетоликосу» (1:0).

Антони забил 7-й мяч в чемпионате Греции и вышел на четвертое место в списке лучших бомбардиров, сравнявшись с полузащитником «Левадиакоса» Зини.

Марсьяль – звезда АЕК. Забивает с рекордным контрактом, хотя после «МЮ» его разносили даже в Греции