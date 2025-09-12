Экс-форвард «МЮ» Марсьяль переходит в «Монтеррей» Рамоса из АЕК
Антони Марсьяль продолжит карьеру в Мексике.
Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» переходит из АЕК в «Монтеррей», сообщает Фабрицио Романо. Греческий клуб уже разрешил игроку отправится в Мексику для прохождения медосмотра.
С февраля этого года за «Монтеррей» играет бывший защитник «Реала» Серхио Рамос.
В прошлом сезоне чемпионата Греции Марсьяль провел 19 матчей и забил 7 голов. Подробную статистику 29-летнего футболиста можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Фабрицио Романо
