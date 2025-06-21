Магомед Оздоев: «В России почему-то любят поливать собственных футболистов, хотя они великолепные. В АЕК приехали Марсьяль и Ламела – ничего особенного»
Магомед Оздоев высказался об отношении к футболистам в России.
На данный момент российский полузащитник выступает за греческий ПАОК.
– В России почему-то любят поливать собственных футболистов, хотя они у нас великолепные.
– Ты это серьезно?
– Конечно. И в «Фатихе», и в ПАОКе я поиграл с ребятами, которые были в европейских топ-клубах. Многие из наших пацанов ничем не хуже.
В АЕК прошлым летом приехали Марсьяль и Ламела: знаешь – ничего особенного я в них не заметил.
Хотя люди много лет играли в топах АПЛ и в своих сборных, – сказал Магомед Оздоев.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sport24
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