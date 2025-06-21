Магомед Оздоев: «В России почему-то любят поливать собственных футболистов, хотя они великолепные. В АЕК приехали Марсьяль и Ламела – ничего особенного»

Магомед Оздоев высказался об отношении к футболистам в России.

На данный момент российский полузащитник выступает за греческий ПАОК.

– В России почему-то любят поливать собственных футболистов, хотя они у нас великолепные.

– Ты это серьезно?

– Конечно. И в «Фатихе», и в ПАОКе я поиграл с ребятами, которые были в европейских топ-клубах. Многие из наших пацанов ничем не хуже.

В АЕК прошлым летом приехали Марсьяль и Ламела : знаешь – ничего особенного я в них не заметил.

Хотя люди много лет играли в топах АПЛ и в своих сборных, – сказал Магомед Оздоев .