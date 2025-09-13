Гвардиола об уходе из «Ман Сити»: «Не собираюсь оставаться, когда почувствую, что клубу нужны перемены. Но сейчас я хочу работать сильнее, чем прежде, чтобы исправить ситуацию»

Пеп Гвардиола не собирается оставаться в «Манчестер Сити» во вред клубу.

«Я уже много раз говорил, что не знаю, что произойдет. Не знаю.

Я знаю, что все зависит от результатов, поэтому мне нужно провести хороший сезон. Я не собираюсь оставаться, когда почувствую, что клубу нужны перемены.

Но сейчас я ощущаю, что хочу работать, причем сильнее, чем прежде, учитывая прошлый сезон. Я хочу быть во главе всех процессов, брать на себя все большую ответственность, чтобы исправить ситуацию, стараться сделать это совместно с игроками.

Я здесь не потому, что преуспел в прошлом. Я люблю смотреть вперед, у нас потому и были невероятные успехи, что мы думаем о будущем. Но что касается моего ухода – я уже много раз говорил: я заключил трехлетний контракт, когда впервые сюда приехал, и не мог даже представить, что задержусь тут на 10 лет. Это мой 10-й сезон здесь, я этим горжусь и хочу помочь», – сказал главный тренер «Манчестер Сити ».