«Ман Сити» заявит Филлипса в АПЛ. Хавбек может получить второй шанс в клубе (Майк Макграт)

7

«Ман Сити» заявит Кэлвина Филлипса в АПЛ.

29-летний полузащитник войдет в заявку «горожан» из 25 игроков на матчи Премьер-лиги, сообщает журналист The Telegraph Майк Макграт. 

Футболист, перешедший из «Лидса» в 2022 году за 42 млн фунтов, может получить второй шанс в клубе. Ранее Филлипса дважды отправляли в аренду – в «Вест Хэм» и «Ипсвич». 

Со статистикой англичанина можно ознакомиться здесь

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: профиль Майка Макграта в Х
logoКэлвин Филлипс
logoпремьер-лига Англия
logoМанчестер Сити
