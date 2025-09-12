«Ман Сити» заявит Филлипса в АПЛ. Хавбек может получить второй шанс в клубе (Майк Макграт)
«Ман Сити» заявит Кэлвина Филлипса в АПЛ.
29-летний полузащитник войдет в заявку «горожан» из 25 игроков на матчи Премьер-лиги, сообщает журналист The Telegraph Майк Макграт.
Футболист, перешедший из «Лидса» в 2022 году за 42 млн фунтов, может получить второй шанс в клубе. Ранее Филлипса дважды отправляли в аренду – в «Вест Хэм» и «Ипсвич».
Со статистикой англичанина можно ознакомиться здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: профиль Майка Макграта в Х
