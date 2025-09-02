Пети про «Арсенал»: «Мне иногда скучно – даже некоторые футболисты начинают скучать. Все происходит так: я даю мяч, ты возвращаешь. Не забывайте о ДНК клуба»
Команда тренера Микеля Артеты проиграла «Ливерпулю» (0:1) в матче АПЛ.
Петер Шмейхель ранее заявил: «Артета, дай команде играть в футбол! Дай игрокам свободу!».
«Понимаю, о чем он говорит, потому что мне иногда становится скучно [смотреть их игру]. Хочу, чтобы «Арсенал» вернулся к временам трехлетней давности, когда Артета играл в красивый футбол.
Тогда команда демонстрировала скорость и отличное движение в финальной трети поля. Остановить футболистов было сложно, потому что опасность исходила отовсюду.
Теперь все происходит так: я даю тебе мяч, ты возвращаешь мне, я даю тебе. Даже некоторые игроки начинают скучать на поле. У нет решений на поле.
Хочу, чтобы они стали тем, кеми были три-два года назад, с блестящей игрой, отличными передачами. Было огромное удовольствие наблюдать за «Арсеналом», потому что каждый раз, получая мяч, они оказывали давление на соперника.
А на границе штрафной, в финальной трети поля, они демонстрировали отличные движения. У игроков, которые все время владели мячом, было, наверное, пять, три, четыре, пять разных вариантов действий.
Не забывайте о ДНК «Арсенала»: отличное движение, отличный прессинг, сумасшествие в атаке», – сказал бывший футболист «Арсенала» Эммануэль Пети.