Оби Микел про «Арсенал»: «Артета знает, что оправданий быть не может. У них сильнейший состав в лиге, по два игрока на каждую позицию. Кубков будет мало, надо брать АПЛ или ЛЧ»

Джон Оби Микел считает, что у «Арсенала» один из лучших составов в АПЛ.

«Клуб, владельцы снова серьезно поддержали Микеля Артету . У них сильнейший состав в АПЛ , у них и у «Ливерпуля». В плане глубины «Арсенал » всех превосходит, у него по два футболиста на каждую позицию.

Артета знает, что оправданий быть не может, и я рад, что он сам это произнес. Он должен выиграть АПЛ или Лигу чемпионов, победы в одном из кубков будет мало.

Уверен, что в клубе верят, что это их сезон», – отметил экс-хавбек «Челси» в своем подкасте.