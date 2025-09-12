Оби Микел про «Арсенал»: «Артета знает, что оправданий быть не может. У них сильнейший состав в лиге, по два игрока на каждую позицию. Кубков будет мало, надо брать АПЛ или ЛЧ»
Джон Оби Микел считает, что у «Арсенала» один из лучших составов в АПЛ.
«Клуб, владельцы снова серьезно поддержали Микеля Артету. У них сильнейший состав в АПЛ, у них и у «Ливерпуля». В плане глубины «Арсенал» всех превосходит, у него по два футболиста на каждую позицию.
Артета знает, что оправданий быть не может, и я рад, что он сам это произнес. Он должен выиграть АПЛ или Лигу чемпионов, победы в одном из кубков будет мало.
Уверен, что в клубе верят, что это их сезон», – отметил экс-хавбек «Челси» в своем подкасте.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Metro
