30

Грилиш впервые стал игроком месяца в АПЛ. Арендованный у «Сити» вингер сделал 4 ассиста за 3 матча в «Эвертоне»

Джек Грилиш впервые стал игроком месяца в АПЛ.

30-летний вингер выступает за «Эвертон» на правах аренды из «Манчестер Сити».

В августе он принял участие в трех матчах Премьер-лиги и сделал четыре результативные передачи.

В борьбе за награду Грилиш обошел Риккардо Калафьори («Арсенал»), Юго Экитике и Доминика Собослаи (оба – «Ливерпуль»), Марка Гехи («Кристал Пэлас»), Эрлинга Холанда («Манчестер Сити»), Жоао Педро («Челси») и Энтойна Семеньо («Борнмут»).

Грилиш о «Ман Сити»: «Я не разлюбил футбол, но получал от него не так много удовольствия. В «Эвертоне» хочу снова испытать чувство, что когда не терпится выйти на поле»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт АПЛ
