Слот, Мареска, Мойес, Ле Бри претендуют на приз лучшему тренеру августа в АПЛ

Названы номинанты на приз лучшему тренеру месяца в АПЛ.

На награду по итогам августа претендуют 4 специалиста.

Режис Ле Бри («Сандерленд ») – 2 победы, 1 поражение, разница мячей – «+2»;

Энцо Мареска («Челси ») – 2 победы, 1 ничья, разница мячей – «+6»;

Дэвид Мойес («Эвертон») – 2 победы, 1 поражение, разница мячей – «+2»;

Арне Слот («Ливерпуль ») – 3 победы, разница мячей – «+4».

Обладатель награды будет определен по итогам голосования болельщиков и экспертов. Результаты станут известны 12 сентября.