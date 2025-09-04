Слот, Мареска, Мойес, Ле Бри претендуют на приз лучшему тренеру августа в АПЛ
Названы номинанты на приз лучшему тренеру месяца в АПЛ.
На награду по итогам августа претендуют 4 специалиста.
Режис Ле Бри («Сандерленд») – 2 победы, 1 поражение, разница мячей – «+2»;
Энцо Мареска («Челси») – 2 победы, 1 ничья, разница мячей – «+6»;
Дэвид Мойес («Эвертон») – 2 победы, 1 поражение, разница мячей – «+2»;
Арне Слот («Ливерпуль») – 3 победы, разница мячей – «+4».
Обладатель награды будет определен по итогам голосования болельщиков и экспертов. Результаты станут известны 12 сентября.
Нули России с Иорданией – как вам?9181 голос
Стыдно
Нормально, достойный соперник
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт АПЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости