  • У «Арсенала» худший трансферный баланс в АПЛ в это окно – минус 251,4 млн фунтов. «Ливерпуль» – второй, «МЮ» – третий, 6 клубов показали прибыль
96

У «Арсенала» худший трансферный баланс в АПЛ в летнее трансферное окно.

По данным Squawka, чистые трансферные расходы клуба (расходы минус доходы) составили 251,4 млн фунтов. Клуб заработал на трансферах 11,6 млн, потратил на них 263 млн.

Шесть клубов показали прибыль по итогам окна: «Астон Вилла», «Вулверхэмптон», «Кристал Пэлас», «Брентфорд», «Борнмут» и «Брайтон».

Рейтинг клубов АПЛ по трансферному балансу летнего окна:

  1. «Арсенал» – минус 251,4 млн фунтов;

  2. «Ливерпуль» – минус 235 млн фунтов;

  3. «Манчестер Юнайтед» – минус 166,9 млн фунтов;

  4. «Тоттенхэм» – минус 137,8 млн фунтов;

  5. «Эвертон» – минус 116 млн фунтов;

  6. «Сандерленд» – минус 113,4 млн фунтов;

  7. «Ньюкасл» – минус 95,6 млн фунтов;

  8. «Ноттингем Форест» – минус 95,4 млн фунтов;

  9. «Лидс» – минус 91,5 млн фунтов;

  10. «Манчестер Сити» – минус 80,2 млн фунтов;

  11. «Вест Хэм» – минус 69,7 млн фунтов;

  12. «Бернли» – минус 57,8 млн фунтов;

  13. «Фулхэм» – минус 18,93 млн фунтов;

  14. «Челси» – минус 9,5 млн фунтов;

  15. «Астон Вилла» – 8,8 млн фунтов;

  16. «Вулверхэмптон» – 14,7 млн фунтов;

  17. «Кристал Пэлас» – 23 млн фунтов;

  18. «Брентфорд» – 58,9 млн фунтов;

  19. «Борнмут» – 63,3 млн фунтов;

  20. «Брайтон» – 68,15 млн фунтов.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Squawka
