У «Арсенала» худший трансферный баланс в АПЛ в это окно – минус 251,4 млн фунтов. «Ливерпуль» – второй, «МЮ» – третий, 6 клубов показали прибыль

У «Арсенала» худший трансферный баланс в АПЛ в летнее трансферное окно.

По данным Squawka, чистые трансферные расходы клуба (расходы минус доходы) составили 251,4 млн фунтов. Клуб заработал на трансферах 11,6 млн, потратил на них 263 млн.

Шесть клубов показали прибыль по итогам окна: «Астон Вилла», «Вулверхэмптон», «Кристал Пэлас», «Брентфорд», «Борнмут» и «Брайтон».

Рейтинг клубов АПЛ по трансферному балансу летнего окна: