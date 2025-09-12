Экс-администратор «Спартака» Хаджи умер в 79. Он работал в клубе 25 лет
Александр Хаджи умер в 79 лет.
«В «Спартаке» Хаджи начал работать в 1983 году на должности администратора команды и трудился в ней вплоть до конца 2008-го, в последние годы – генеральным менеджером.
За время работы в нашем клубе он завоевал с ним одиннадцать золотых медалей чемпионов страны, семь серебряных, три бронзовых и выиграл четыре Кубка страны. С 2022 года Александр Леонидович был членом комитета ветеранов «Спартака».
ФК «Спартак-Москва» выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким покойного», – сказано в сообщении «Спартака».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт «Спартака»
