«Спартак» почтил минутой молчания память фотографа Ступникова перед матчем с «МЛ Витебск». Станкович выразил соболезнования: «Мы шокированы. Все наши мысли о семье Александра»

Деян Станкович выразил соболезнования семье Александра Ступникова.

Фотограф «Спартака» скоропостижно скончался на 41-м году жизни. Перед началом товарищеского матча с «МЛ Витебск» красно-белые почтили память Ступникова минутой молчания .

«Мне хотелось бы выразить соболезнования семье и близким нашего фотографа Александра Ступникова, которого сегодня не стало. Сегодня все наши мысли о его семье.

Мы все находимся сегодня еще в шоке. Мы шокированы этой новостью. Замечательный парень, настоящий профессионал, который отдал клубу более 15 лет», – приводит слова главного тренера пресс-служба «Спартака ».