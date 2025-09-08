«Спартак» почтил минутой молчания память фотографа Ступникова перед матчем с «МЛ Витебск». Станкович выразил соболезнования: «Мы шокированы. Все наши мысли о семье Александра»
Деян Станкович выразил соболезнования семье Александра Ступникова.
Фотограф «Спартака» скоропостижно скончался на 41-м году жизни. Перед началом товарищеского матча с «МЛ Витебск» красно-белые почтили память Ступникова минутой молчания.
«Мне хотелось бы выразить соболезнования семье и близким нашего фотографа Александра Ступникова, которого сегодня не стало. Сегодня все наши мысли о его семье.
Мы все находимся сегодня еще в шоке. Мы шокированы этой новостью. Замечательный парень, настоящий профессионал, который отдал клубу более 15 лет», – приводит слова главного тренера пресс-служба «Спартака».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал «Спартака»
