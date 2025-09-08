Фотограф «Спартака» Ступников скоропостижно скончался на 41-м году жизни: «Саша собирался на матч нашей команды, которой отдал более 15 лет. Эта трагедия – шок для всех»

Фотографа «Спартака» Александра Ступникова не стало на 41-м году жизни.

«Сегодня ушел из жизни фотограф «Спартака » Александр Ступников. Саша скоропостижно скончался у себя дома, на 41-м году жизни. Он собирался на работу – на очередной матч нашей команды, которой отдал более 15 лет профессиональной деятельности…

Эта трагедия стала настоящим шоком для всех, кто работает в клубе. Мысли сотрудников, персонала, футболистов, тренеров сейчас с родными и близкими Саши.

Мы всегда будем помнить нашего Сашу как замечательного человека, уникального профессионала, надежного друга и товарища.

Его снимки навечно останутся частью истории «Спартака». В истории клуба навсегда останется и имя Александра Ступникова», – говорится в сообщении красно-белых.

Напомним, что сегодня «Спартак» примет лидера чемпионата Беларуси «МЛ Витебск».