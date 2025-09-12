  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Президент «Вильярреала» о матче с «Барсой» в Майами: «В этом нет ничего плохого. Разве что болельщикам будет нанесен ущерб, но мы его компенсируем»
5

Президент «Вильярреала» о матче с «Барсой» в Майами: «В этом нет ничего плохого. Разве что болельщикам будет нанесен ущерб, но мы его компенсируем»

Президент «Вильярреала» не видит ничего плохого в матче Ла Лиги в США.

Ранее сообщалось, что Ла Лига планирует провести игру «Вильярреал» – «Барселона» в Майами. 

«Мы считаем, что в этом нет ничего плохого ни для кого – разве что для наших болельщиков, которым может быть нанесен ущерб, но мы этот ущерб сглаживаем. Мы не получаем за это деньги. Средства, которые генерируются, идут на компенсацию болельщикам – либо на бесплатное посещение, либо на возврат денег за абонемент.

Ла Лига предложила нам это, и мы поддержали, потому что это открывает двери и для соревнования, и для «Вильярреала». Для нас важно выйти на североамериканский рынок. У нас 20 академий», – сказал президент «Вильярреала» Фернандо Роч в интервью Mundo Deportivo. 

«Ювентус» против «Интера» – в Серии А горячее дерби. Кто победит?44 голоса
ЮвентусЮвентус
Будет ничьясерия А Италия
ИнтерИнтер
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Football Espana
logoВильярреал
logoБарселона
болельщики
Фернандо Роч
logoЛа Лига
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
УЕФА не принял решение относительно матчей за пределами Европы. Исполком хочет узнать мнения всех заинтересованных сторон, включая болельщиков
7вчера, 16:35
Ассоциация болельщиков Франции выступила против матчей за границей: «Это растворит французский футбол в котле глобализации. Одобрение будет против воли миллионов европейцев»
410 сентября, 19:29
Фан-группы «Барселоны», «МЮ», «Арсенала», «Баварии» и других клубов призвали УЕФА и ФИФА запретить проведение матчей чемпионатов в других странах: «Это откроет ящик Пандоры»
233 сентября, 17:09
Главные новости
Грилиш впервые стал игроком месяца в АПЛ. Арендованный у «Сити» вингер сделал 4 ассиста за 3 матча в «Эвертоне»
86 минут назад
Невеш возмутился из-за фото, на котором кажется, что он близок к поцелую со вдовой Жоты: «Человек, разместивший это на обложке журнала, не заслуживает счастья»
1720 минут назадФото
Чемпионат России. «Рубин» примет «Махачкалу», в субботу «Динамо» сыграет со «Спартаком», «Краснодар» – с «Акроном», в воскресенье «Зенит» встретится с «Балтикой»
6332 минуты назад
Александр Гришин: «Согласен с Дегтяревым – нужно вводить новый лимит и потолок зарплат. Футболисты получают по 2 млн, а за границей зарабатывали бы максимум 500 тысяч»
1739 минут назад
Карпин о 9-м месте «Динамо» в РПЛ: «Не считал, что приду, и будет 10 побед. Дело не столько в игре, сколько в результате – он часто зависит от одной ошибки»
1145 минут назад
Радимов о бане Кордобы: «Решение могло быть жестче, не первый случай агрессивного поведения. Мы осуждаем Смолова, но на футболе тоже женщины и дети – давайте вести себя соответственно»
950 минут назад
Экс-администратор «Спартака» Хаджи умер в 79. Он работал в клубе 25 лет
2558 минут назад
Стам о ван Дейке: «Идеальный защитник, лучший в мире. У него есть все – харизма, физика, игра головой, пас и лидерские качества»
24сегодня, 09:41
Карпин об Умярове вне сборной: «Он начал играть на нынешнем уровне последний год. Есть Кисляк, Черников, Баринов, Глебов – эти люди знают требования. Есть конкуренция»
38сегодня, 09:28
Смолов частично признал вину в ходе допроса по делу о драке в «Кофемании»
41сегодня, 09:27
Ко всем новостям
Последние новости
Джексон о словах Хенесса про то, что «Бавария» его не выкупит: «Я не фокусируюсь на количестве матчей. Хочу добиться больших успехов с клубом»
11 минут назад
«Ротор» представил ретроформу, посвященную 30-летию матчей с «МЮ» в Кубке УЕФА
420 минут назадФото
Делап пропустит до трех месяцев из-за травмы, сообщил Мареска: «Единственная девятка «Челси» – Гиу, Жоао Педро тоже может сыграть на позиции»
426 минут назад
Агент Кисляка: «Матвей нравится Пиоли. Но летом было уже поздно: «Фиорентина» взяла Фаццини и Зома»
4сегодня, 09:11
Ари о лимите в РПЛ: «Я за честную конкуренцию. Когда приезжают сильные иностранцы, это плюс для молодых россиян»
4сегодня, 08:57
Сафонов о титулах с «ПСЖ»: «Самые большие свершения еще впереди, надеюсь»
3сегодня, 08:30
«Байер» – «Айнтрахт». Онлайн-трансляция начнется в 21:30
сегодня, 08:20
Мбаппе – самый популярный игрок Фэнтези ЛЧ среди первых 2000 команд. Рафинья, Салах и Холанд не попали в топ-10
4сегодня, 08:12Фэнтези
Депутат Свищев про дело Смолова: «До реального срока не дойдет, думаю. «Кофеманию» люблю, но меня еда на агрессию не провоцирует. А у наших футболистов почему-то другая история»
4сегодня, 07:52
«Рубин» – «Динамо» Махачкала. Онлайн-трансляция начнется в 19:00
сегодня, 07:15