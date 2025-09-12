Президент «Вильярреала» о матче с «Барсой» в Майами: «В этом нет ничего плохого. Разве что болельщикам будет нанесен ущерб, но мы его компенсируем»
Президент «Вильярреала» не видит ничего плохого в матче Ла Лиги в США.
Ранее сообщалось, что Ла Лига планирует провести игру «Вильярреал» – «Барселона» в Майами.
«Мы считаем, что в этом нет ничего плохого ни для кого – разве что для наших болельщиков, которым может быть нанесен ущерб, но мы этот ущерб сглаживаем. Мы не получаем за это деньги. Средства, которые генерируются, идут на компенсацию болельщикам – либо на бесплатное посещение, либо на возврат денег за абонемент.
Ла Лига предложила нам это, и мы поддержали, потому что это открывает двери и для соревнования, и для «Вильярреала». Для нас важно выйти на североамериканский рынок. У нас 20 академий», – сказал президент «Вильярреала» Фернандо Роч в интервью Mundo Deportivo.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Football Espana
