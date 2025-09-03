  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Фан-группы «Барселоны», «МЮ», «Арсенала», «Баварии» и других клубов призвали УЕФА и ФИФА запретить проведение матчей чемпионатов в других странах: «Это откроет ящик Пандоры»
23

Фан-группы «Барселоны», «МЮ», «Арсенала», «Баварии» и других клубов призвали УЕФА и ФИФА запретить проведение матчей чемпионатов в других странах: «Это откроет ящик Пандоры»

Более чем 300 фан-групп обратились к УЕФА и ФИФА.

Объединение Football Supporters Europe опубликовало заявление, подписанное представителями фан-клубов «Баварии», «Арсенала», «Барселоны», «Атлетико», «Арсенала», «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуля» и других команд, с призывом не допустить проведения игр чемпионатов в других странах.

«Мы, группы болельщиков из разных уголков Европы, представляющие миллионы футбольных фанатов, выражаем решительный протест против продолжающихся попыток подорвать устои игры разрешением проводить матчи лиг за пределами их стран.

Последние усилия по нарушению природы европейского футбола, предпринимаемые Ла Лигой и Серией А, стремящимися перенести матчи в Соединенные Штаты и Австралию, являются прямой атакой на суть футбола. Если предложения любой из этих лиг будут одобрены, это мгновенно откроет ящик Пандоры с непредсказуемыми и необратимыми последствиями.

Каждый клуб, каждая национальная сборная, каждая фанатская база по всему миру окажется под угрозой того, что их любимую команду заберут, перенеся ее в другую часть света на один матч или больше. Или же соревнования других стран вторгнутся в их пространство, как присутствие Ла Лиги и Серии А помешает местному футболу и фанатской культуре в Соединенных Штатах и Австралии», – говорится в заявлении.

УЕФА примет решение по возможному переносу матча «Барсы» и «Вильярреала» в Майами 11 сентября. Юристы работают над регламентом проведения игр национальных лиг за границей (As)

Глава Серии А Симонелли о матче «Милан» – «Комо» в Австралии: «Есть возражения, но это лишь 1 из 380 игр. Мы обязаны повышать узнаваемость продукта в странах, где он пользуется спросом»

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: сайт Football Supporters Europe
logoВильярреал
logoКомо
logoФИФА
logoБарселона
logoУЕФА
logoМилан
болельщики
logoсерия А Италия
logoЛа Лига
logoбундеслига Германия
logoпремьер-лига Англия
logoЧелси
logoЛиверпуль
logoАрсенал
logoМанчестер Юнайтед
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Симон о матчах Ла Лиги в США: «Я не сторонник переноса национальных турниров за границу. Футбол принадлежит нашим болельщикам – мы лишаем их возможности наслаждаться игрой своей команды»
4вчера, 09:33
УЕФА примет решение по возможному переносу матча «Барсы» и «Вильярреала» в Майами 11 сентября. Юристы работают над регламентом проведения игр национальных лиг за границей (As)
6028 августа, 10:36
Главные новости
Канчельскис о матче России и Украины: «Хотел бы увидеть, когда все закончится. Это братские народы для многих. Мы заложники ситуации, политика не наше дело»
1715 минут назад
Антон Миранчук о Швейцарии: «Большие деньги платили за жилье, даже в магазин сходить – немаленькая сумма. Ребята ездили через границу Франции или Италии – закупиться продуктами»
2336 минут назад
Жемалетдинов перешел в «Ахмат». Экс-хавбек ЦСКА подписал контракт до конца сезона
1548 минут назадФото
ВАР на матче «Райо» и «Барсы» не работал из-за розетки на стадионе, не справлявшейся с мощностью оборудования
3048 минут назад
«Черчесов не любит сказки для бедных о том, что команду надо строить несколько лет. Слабый тренер ищет причины. Сильный находит пути». Агент Агузаров о результатах «Ахмата»
17сегодня, 14:42
Квалификация ЧМ-2026. Испания в гостях у Болгарии, Германия против Словакии, Нидерланды примут Польшу, Казахстан играет с Уэльсом
40сегодня, 14:01Live
ClickHouse, PostgreSQL и GitLab. Если эти слова не вводят вас в ступор, тогда приходите работать в Спортс’’ DevOps-инженером!
сегодня, 14:00Вакансия
Дегтярев об обсуждении лимита: «Радует, что от «куда лезет Минспорт» мы дошли до «как регулятор решит, так и будем делать». Представляете, какая эволюция в голове произошла?»
78сегодня, 13:56
Виталий Дьяков: «Конечно, «Зенит» против лимита, у них воспитанники по полторы минуты за сезон играют. Проще привезти легионера. А зачем тогда свои академии нужны?»
47сегодня, 13:48
Владислав Радимов: «Не будет «Динамо» чемпионом. Ни с Карпиным, ни с кем-то другим. В этом сезоне – точно нет»
33сегодня, 13:32
Ко всем новостям
Последние новости
Мостовой об Угальде и ЦСКА: «Этот трансфер был бы не в их стиле – они умеют находить ребят за копейки и развивать их. Не вижу смысла «Спартаку» продавать Манфреда конкуренту»
29 минут назад
«Динамо» выиграло дело у украинского агента Ордеца, требовавшего 400 тысяч евро за продление контракта. Защитник покинул клуб до вступления в силу нового соглашения («СЭ»)
221 минуту назад
Агент Жерсона об интересе «Аль-Насра» и «Аль-Хилаля»: «Не было ни одного предложения. В «Зените» он счастлив, адаптируется к новым условиям»
325 минут назад
Медведев о возможном возвращении на пост председателя правления «Зенита»: «У Зырянова все получится»
337 минут назад
Кунде о том, что изменил бы в футболе: «Некоторые правила, возможно. В Ла Лиге начали считать секунды, когда вратарь держит мяч в руках»
6сегодня, 14:38
Болгария – Испания. Онлайн-трансляция начнется в 21:45
5сегодня, 14:33
Салтыкова хотел арендовать «Сочи», но «Локомотив» отказал (Sport24)
9сегодня, 14:31
Оуэн об уходе Трента в «Реал»: «Он мог бы остаться в «Ливерпуле», но каким был бы футбол без людей, готовых на риск? Мы это понимаем, но болельщики не поймут никогда»
19сегодня, 14:22
«Ювентус» и президент «Наполи» выразили соболезнования в связи со смертью Джорджо Армани: «Бессмертная икона итальянского стиля»
2сегодня, 14:22
Стоичков о ВАР: «Почему в комнате нет экс-защитников или нападающих? Бывшие игроки могли бы помочь»
9сегодня, 14:00