Фан-группы «Барселоны», «МЮ», «Арсенала», «Баварии» и других клубов призвали УЕФА и ФИФА запретить проведение матчей чемпионатов в других странах: «Это откроет ящик Пандоры»

Более чем 300 фан-групп обратились к УЕФА и ФИФА.

Объединение Football Supporters Europe опубликовало заявление, подписанное представителями фан-клубов «Баварии», «Арсенала », «Барселоны», «Атлетико», «Арсенала», «Челси », «Манчестер Юнайтед », «Ливерпуля » и других команд, с призывом не допустить проведения игр чемпионатов в других странах.

«Мы, группы болельщиков из разных уголков Европы, представляющие миллионы футбольных фанатов, выражаем решительный протест против продолжающихся попыток подорвать устои игры разрешением проводить матчи лиг за пределами их стран.

Последние усилия по нарушению природы европейского футбола, предпринимаемые Ла Лигой и Серией А, стремящимися перенести матчи в Соединенные Штаты и Австралию, являются прямой атакой на суть футбола. Если предложения любой из этих лиг будут одобрены, это мгновенно откроет ящик Пандоры с непредсказуемыми и необратимыми последствиями.

Каждый клуб, каждая национальная сборная, каждая фанатская база по всему миру окажется под угрозой того, что их любимую команду заберут, перенеся ее в другую часть света на один матч или больше. Или же соревнования других стран вторгнутся в их пространство, как присутствие Ла Лиги и Серии А помешает местному футболу и фанатской культуре в Соединенных Штатах и Австралии», – говорится в заявлении.

УЕФА примет решение по возможному переносу матча «Барсы» и «Вильярреала» в Майами 11 сентября. Юристы работают над регламентом проведения игр национальных лиг за границей (As)

Глава Серии А Симонелли о матче «Милан» – «Комо» в Австралии: «Есть возражения, но это лишь 1 из 380 игр. Мы обязаны повышать узнаваемость продукта в странах, где он пользуется спросом»