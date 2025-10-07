«ЦСКА повезло, что они выиграли, «Спартак» провел хороший матч. В принципе, игра ничейная». Черданцев о дерби

Георгий Черданцев считает, что ЦСКА повезло победить «Спартак».

Армейцы выиграли матч 11-го тура Мир РПЛ со счетом 3:2.

– Какое впечатление от дерби?

– ЦСКА повезло, что они выиграли. «Спартак» провел хороший матч. Другое дело, что они начали играть после счета 3:0. Особенно второй тайм они сыграли очень качественно. Большой вопрос к тренерам, которые снова занимались какими‑то экспериментами. Эксперимент провалился, и это дало фору ЦСКА в три мяча. Да, был спорный пенальти, но это не отменяет первого гола, который был пропущен в самом начале игры.

Это все очень странно, стабильности состава нет. Постоянные переводы футболистов на разные позиции, использование Маркиньоса, который опять не попал в игру. Замены в перерыве говорят о том, что со стартовым составом не угадали.

В принципе, игра ничейная. «Спартак» второй тайм провел мощно и не случайно Челестини сказал, что это лучшая команда, против которой они играли. Это комплимент «Спартаку». Но надо играть с первых минут, а не со второго тайма, – сказал комментатор «Матч ТВ».