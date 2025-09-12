Стам о ван Дейке: «Идеальный защитник, лучший в мире. У него есть все – харизма, физика, игра головой, пас и лидерские качества»
Яп Стам назвал Вирджила ван Дейка лучшим защитником в мире.
34-летний ван Дейк проводит девятый сезон в составе «Ливерпуля». Он сыграл 84 матча за сборную Нидерландов.
«Я считаю Вирджила лучшим защитником в мире. Никто не идеален, но у него есть все: харизма, физические данные, игра головой, пас и лидерские качества.
Вирджил стал лучше в игре один на один. Он идеальный защитник, если учесть, что современный футбол требует от игрока его амплуа», – сказал бывший защитник сборной Нидерландов Яп Стам в интервью Algemeen Dagblad.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Voetbal Primeur
