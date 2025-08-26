Ван Дейк о подкате Гордона: «Сказал ему: «Если это не удаление, то я ничего не понимаю в футболе». Странно, что арбитру вообще пришлось идти к монитору»
Вирджил ван Дейк высказался о победе «Ливерпуля» над «Ньюкаслом».
Команда под руководством Арне Слота выиграла матч 2-го тура АПЛ со счетом 3:2.
На 45-й минуте вингер хозяев Энтони Гордон сбил Вирджил ван Дейка возле центра поля, подбежав к защитнику гостей сзади. Главный арбитр встречи Саймон Хупер сначала показал англичанину желтую карточку, но после просмотра видеоповтора изменил решение и удалил игрока.
«Я сказал ему: «Если это не удаление, тогда я ничего не понимаю в футболе». Уже само по себе странно, что арбитру пришлось идти к монитору. Но, слушайте, к сожалению, такие вещи случаются в футболе.
Хотел он того или нет – это уже произошло. Идем дальше», – сказал капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк.
Увольнять ли Семака?44988 голосов
Да, прямо сейчас
Да, но позже
Нет, сезон должен доработать
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Sky Sports
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости