  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Агбонлахор о том, что Мбаппе лучше Холанда и Исака: «Он пришел в «Реал» и подвинул Винисиуса, он теперь главный. Потрясающий игрок»
Агбонлахор о том, что Мбаппе лучше Холанда и Исака: «Он пришел в «Реал» и подвинул Винисиуса, он теперь главный. Потрясающий игрок»

Агбонлахор считает, что Килиан Мбаппе лучше Эрлинга Холанда и Александера Исака.

– Холанд – очень странный игрок, в его игре не так уж много всего видно. Но когда смотришь на его статистику – он лучший в истории. Невероятна статистика!

– Да. Но все зависит от того, что тебе нужно. Холанд – потрясающий игрок, бомбардир. Но когда я смотрю на Исака, думаю, он может выйти на другой уровень в «Ливерпуле».

– Вряд ли он забьет больше Холанда.

– Нет, конечно, я не думаю, что он будет забивать больше. Но Исак может стать лучше как футболист.

Но для меня Мбаппе – лучше Холанда и Исака. Посмотрите на то, как он завершает атаки! Он пришел в «Реал» и подвинул Винисиуса Жуниора, Килиан теперь главный.

Мбаппе умеет забивать голы на любой вкус. Мне очень нравится наблюдать за игрой быстрых футболистов. Когда он выходит на открытое пространство, никто не может догнать его, ни один защитник. Потрясающий игрок – посмотрите на его статистику в сборной Франции и «Реале», – заявил бывший нападающий «Астон Виллы» и сборной Англии Габриэль Агбонлахор.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: talkSPORT
