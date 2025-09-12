14

«Порту» интересовался Кисляком этим летом. Предложение ЦСКА пока не делали

«Порту» интересовался Матвеем Кисляком этим летом.

По информации Спортса’’, португальский клуб интересовался 20-летним хавбеком, но до конкретного предложения ЦСКА пока не дошло.

В этом сезоне Кисляк провел 7 матчей в Мир РПЛ, на его счету 2 гола и 3 результативные передачи.

Действующее соглашение полузащитника с армейцами рассчитано до 30 июня 2028 года.

Безумный прогресс Кисляка – через мысли тех, кто его растил и окружает. Дорский узнал обо всем

Агент Маньяков о Кисляке и «Фенербахче»: «Интерес воспринял обыденно, пообщались с турками хорошо. Сказал им, что «Фенер» – промежуточный этап. Они не против – хотят зарабатывать»

