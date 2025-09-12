«Порту» интересовался Кисляком этим летом. Предложение ЦСКА пока не делали

«Порту» интересовался Матвеем Кисляком этим летом.

По информации Спортса’’ , португальский клуб интересовался 20-летним хавбеком, но до конкретного предложения ЦСКА пока не дошло.

В этом сезоне Кисляк провел 7 матчей в Мир РПЛ, на его счету 2 гола и 3 результативные передачи.

Действующее соглашение полузащитника с армейцами рассчитано до 30 июня 2028 года.

