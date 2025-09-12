Агент Маньяков о Кисляке и «Фенербахче»: «Интерес воспринял обыденно, пообщались с турками хорошо. Сказал им, что «Фенер» – промежуточный этап. Они не против – хотят зарабатывать»

Агент Матвея Кисляка рассказал об интересе «Фенербахче» к игроку.

Переход 20-летнего полузащитника ЦСКА в турецкий клуб не состоялся. По информации Спортса’’, армейцам предлагалось 7 миллионов евро компенсации и еще 2 – в качестве бонусов.

«Я обыденно воспринял интерес турок, потому что ЦСКА – топ-клуб, а Кисляк по некоторым статистическим метрикам входит в топ молодых игроков.

Я слетал в Стамбул, встретился с президентом «Фенера» Али Кочем и Оканом Озганом, который тогда исполнял роль спортивного директора. Мы хорошо пообщались, но я объяснил, что у Кисляка еще четыре года по контракту с ЦСКА , а отступные в нем не прописаны. По личным условиям мы с вами сойдемся, но сначала вам нужно договориться с ЦСКА.

Бридж-лига, почему нет? Когда разговаривали с «Фенером», я им сказал, что при всем уважении их можно рассматривать как промежуточный этап. Они ответили, что совсем не против, потому что хотят зарабатывать.

Два года назад они продали Гюлера в «Реал» за 24 млн евро, год назад – Кадиоглу в «Брайтон» за 30, сейчас – Акчичека за 22 в «Аль-Хилаль», – сказал Александр Маньяков .

