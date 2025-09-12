«Ты можешь принять кокаин, выкурить косяк и получить бан на 6 месяцев. А я получил два года за сироп от кашля». Папу Гомес о дисквалификации за допинг

Папу Гомес высказался о своей дисквалификации за допинг.

В октябре 2023 года победитель ЧМ-2022 в составе сборной Аргентины был отстранен на 2 года за допинг. Он провалил тестирование в ноябре 2022 года, когда был игроком «Севильи».

По версии Гомеса , за несколько дней до сдачи теста он плохо себя чувствовал. Из-за этого он без консультации с клубными врачами ночью принял сироп одного из своих детей.

Этим летом 37-летний футболист перешел в «Падову».

«Первые несколько месяцев были тяжелыми, потому что я ничего не понимал. Я не понимал, почему это происходит со мной, почему именно в тот момент, когда я был в лучшей форме, на пике своей карьеры, после победы на чемпионате мира. Иногда ты задаешься вопросом: «Почему?» Но жизнь иногда преподносит такие удары, такие сюрпризы. И да, у меня были плохие времена, и я был зол на все: на футбол, на систему.

Ответственность полностью лежала на мне. Я совершил глупость, когда принял сироп от кашля, которого не должен был принимать. Но меня не должны были отстранять на два года. Я хочу сказать, что да, тебя могут отстранить на четыре месяца, на шесть месяцев. Ты можешь принять кокаин, выкурить косяк и получить шесть месяцев, понимаешь? А я получил два года за то, что принял сироп от кашля своего сына. Как можно в это поверить?

Но, в любом случае, я выпил его и вот я здесь, борюсь с этим. Да, я был очень зол, очень разъярен. Сначала мне было трудно смотреть футбол. Я не мог смотреть футбольные матчи, я выключал телевизор. Я не мог смотреть новости. Для меня футбол был мертв», – сказал Гомес в интервью Хулиану Поло.