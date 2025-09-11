Экс-защитник «Спартака» Маслов перешел в «Чайку» как свободный агент
Павел Маслов будет играть в Первой лиге.
Защитник покинул «Спартак» в качестве свободного агента в июле этого года. Контракт с ним заключила «Чайка». Новичок взял 39-й номер.
В прошлом сезоне Маслов выступал на правах аренды за «Сочи» и отметился 2 голами в 22 матчах. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Изображение: t.me/chaykafc
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал «Чайки»
