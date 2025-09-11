Экс-защитник «Спартака» Маслов перешел в «Чайку» как свободный агент

Павел Маслов будет играть в Первой лиге.

Защитник покинул «Спартак » в качестве свободного агента в июле этого года. Контракт с ним заключила «Чайка ». Новичок взял 39-й номер.

В прошлом сезоне Маслов выступал на правах аренды за «Сочи» и отметился 2 голами в 22 матчах. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .

Изображение: t.me/chaykafc