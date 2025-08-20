Маслов и «Динамо» Махачкала подпишут контракт до конца сезона, зарплата – 10 000 долларов в месяц (Иван Карпов)

Павел Маслов будет зарабатывать в «Динамо» Махачкала 10 тысяч долларов в месяц.

Об это сообщает инсайдер Иван Карпов. По данным источника, сегодня экс-защитник «Спартака » прилетает в столицу Дагестана для прохождения медосмотра и завершения сделки. 25-летний игрок подпишет с «Динамо » контракт до конца сезона.