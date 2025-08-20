Маслов и «Динамо» Махачкала подпишут контракт до конца сезона, зарплата – 10 000 долларов в месяц (Иван Карпов)
Павел Маслов будет зарабатывать в «Динамо» Махачкала 10 тысяч долларов в месяц.
Об это сообщает инсайдер Иван Карпов.
По данным источника, сегодня экс-защитник «Спартака» прилетает в столицу Дагестана для прохождения медосмотра и завершения сделки.
25-летний игрок подпишет с «Динамо» контракт до конца сезона.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
