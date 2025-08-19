Маслов близок к переходу в «Динамо» Махачкала. Газизов подтвердил переговоры с экс-защитником «Спартака»
Экс-защитник «Спартака» Павел Маслов близок к переходу в «Динамо» Махачкала.
По информации Metaratings, стороны договариваются по условиям контракта и близки к соглашению.
Также сообщается, что с Масловым вел переговоры костромской «Спартак», выступающий в PARI Первой лиге.
В прошлом сезоне Маслов выступал на правах аренды за «Сочи» и отметился 2 голами в 22 матчах. Защитник находится в статусе свободного агента после истечения контракта со «Спартаком».
Интерес махачкалинского «Динамо» к Маслову подтвердил гендиректор клуба Шамиль Газизов.
«Переговоры ведем с ним и его агентом. Нам интересен этот футболист, я его лично хорошо знаю», – сказал Газизов.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Metaratings
