Ольга Смородская рада, что в Мир РПЛ не будет потолка зарплат.

В сентябре министр спорта Михаил Дегтярев заявил, что с сезона‑2028/29 лимит на легионеров в Мир РПЛ планируется ужесточить по схеме «10 легионеров в заявке – 5 на поле». Ранее Дегтярев также допустил введение потолка зарплат, однако впоследствии заявил , что Министерство спорта не собирается его вводить.

– Минспорт не собирается вводить потолок зарплат в премьер‑лиге. Что думаете об этом?

– Это хорошая новость. Потому что ограничительные меры никогда никому пользы не приносили. Должен быть свободный рынок: сколько футболист стоит, как он играет – столько он и должен получать, – сказала экс-президент «Локомотива».