«Барса» пригласила Хасбика и других знаменитостей посетить первый матч клуба на обновленном «Камп Ноу»

«Барселона» пригласила Хасбика на матч.

Как передает Diario Sport, первая домашняя игра каталонцев на обновленном «Камп Ноу» ориентировочно состоится 28 сентября – команда примет «Реал Сосьедад» в Ла Лиге .

По такому случаю клуб разослал письма разным знаменитостям с приглашением посетить матч. В числе получателей оказались блогер Хасбулла Магомедов (известный как Хасбик), инфлюэнсер Курбан Амирасланов и боец смешанных единоборств Айюб Гимбатов

Хасбик в соцсетях показал письмо от «Барселоны», подписанное Жорди Гомесом-и-Гарсией, директором по институциональным связям клуба.

Изображение: instagram.com/hasbulla.hushetskiy

«Хочу передать наше приглашение господину Хасбулле Магомедову, господину Курбану Амирасланову и господину Айюбу Гимбатову посетить матчи Ла Лиги с участием нашей мужской футбольной команды на «Спотифай Камп Ноу», – говорится в письме.

Примечательно, что в приглашении указаны две даты – против «Реал Сосьедад» 28 сентября и против «Жироны» 19 октября, поскольку в клубе нет окончательной уверенности в возвращении команды на «Камп Ноу» к запланированному сроку.