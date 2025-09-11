«Крылья» отдали Шитова «Торпедо» в аренду

Владислав Шитов проведет остаток сезона в Первой лиге.

22-летний нападающий «Крыльев Советов » присоединился к «Торпедо » на правах аренды.

В минувшем сезоне Шитов принял участие в 24 матчах Мир РПЛ и забил 1 гол. Подробно со статистикой 22-летнего футболиста можно ознакомиться здесь .

Изображение: torpedo.ru