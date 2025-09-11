«Крылья» отдали Шитова «Торпедо» в аренду
Владислав Шитов проведет остаток сезона в Первой лиге.
22-летний нападающий «Крыльев Советов» присоединился к «Торпедо» на правах аренды.
В минувшем сезоне Шитов принял участие в 24 матчах Мир РПЛ и забил 1 гол. Подробно со статистикой 22-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
Изображение: torpedo.ru
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Торпедо»
