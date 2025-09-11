«Сочи» ведет переговоры с экс-вратарем «Крыльев» Ломаевым («Чемпионат»)
Иван Ломаев может перейти в «Сочи».
Вратарь, покинувший «Крылья Советов» в июне, находится в Сочи и ждет решения по заключению контракта. Стороны ведут переговоры, но трансферу может препятствовать количество вратарей в команде.
Ранее Ломаев был близок к переходу в греческую «Ларису», но трансфер в итоге не состоялся.
Со статистикой 26-летнего голкипера можно ознакомиться здесь.
