«Сочи» ведет переговоры с экс-вратарем «Крыльев» Ломаевым («Чемпионат»)

Иван Ломаев может перейти в «Сочи».

Вратарь, покинувший «Крылья Советов » в июне, находится в Сочи и ждет решения по заключению контракта. Стороны ведут переговоры, но трансферу может препятствовать количество вратарей в команде.

Ранее Ломаев был близок к переходу в греческую «Ларису», но трансфер в итоге не состоялся.

Со статистикой 26-летнего голкипера можно ознакомиться здесь .