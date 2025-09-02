Переход Лапорта в «Атлетик» под вопросом из-за «Аль-Насра», поздно отправившего сведения в систему трансферов ФИФА. Возможно, защитника нельзя будет зарегистрировать до зимы

С переходом Эмерика Лапорта в «Атлетик» возникли сложности.

По сведениям As, трансфер был согласован и оформлен, но «Аль-Наср» поздно направил информацию о сделке в TMS (Transfer Matching System, cистема согласования трансферов ФИФА – Спортс”).

Теперь ситуацию изучают соответствующие структуры. Королевская испанская футбольная федерация сообщила, что анализирует документы и что ФИФА должна объявить свое решение в ближайшее время.

Если будет установлено, что данные действительно были направлены с опозданием, «Атлетик » не сможет зарегистрировать центрального защитника до зимы.

Отмечается, что «Аль-Наср » согласился отпустить Лапорта бесплатно, но переговоры заняли много времени. Клуб из Бильбао согласовал с футболистом сборной Испании трехлетний контракт и зарплату в размере почти 7 млн евро в год – одну из самых высоких в команде. Также сообщается о бонусе за подписание договора – 10 млн евро.