Погребняк готов возобновить карьеру: «Зырянов возглавил «Зенит» – хочу обратиться, чтобы рассмотрел мою кандидатуру. Кассьерра и Соболев? Конкуренцию никто не отменял»

Павел Погребняк хочет поиграть за «Зенит».

– Думаете возобновить карьеру?

– Да. Почему нет?

– Не шутите?

– Нет. Заявки открыты. Я свободный агент. Могу.

– На что рассчитываете – на первую лигу, на высшую?

– Я перфекционист. Только на высшую. Хочу бороться только за самые высокие места.

– А с чем это связано? С деньгами?

– Деньги – в том числе. Зырянов возглавил клуб «Зенит », хочу обратиться к Константину – чтобы рассмотрел мою кандидатуру.

– То есть считаете, что сильнее Касьерры и Соболева?

– Конкуренцию никто не отменял, – сказал экс-нападающий петербуржцев.

Погребняк играл за «Зенит» с 2007 по 2009 год и отметился 22 голами в 58 играх в чемпионате.