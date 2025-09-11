Погребняк готов возобновить карьеру: «Зырянов возглавил «Зенит» – хочу обратиться, чтобы рассмотрел мою кандидатуру. Кассьерра и Соболев? Конкуренцию никто не отменял»
Павел Погребняк хочет поиграть за «Зенит».
– Думаете возобновить карьеру?
– Да. Почему нет?
– Не шутите?
– Нет. Заявки открыты. Я свободный агент. Могу.
– На что рассчитываете – на первую лигу, на высшую?
– Я перфекционист. Только на высшую. Хочу бороться только за самые высокие места.
– А с чем это связано? С деньгами?
– Деньги – в том числе. Зырянов возглавил клуб «Зенит», хочу обратиться к Константину – чтобы рассмотрел мою кандидатуру.
– То есть считаете, что сильнее Касьерры и Соболева?
– Конкуренцию никто не отменял, – сказал экс-нападающий петербуржцев.
Погребняк играл за «Зенит» с 2007 по 2009 год и отметился 22 голами в 58 играх в чемпионате.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «РБ Спорт»
