Президент «Торино» о матче «Милана» и «Комо» в Австралии: «Я не вижу смысла играть в Перте. Нам нужно приблизить болельщиков к командам и сделать стадионы более гостеприимными»
Президент «Торино» выступил против проведения матча Серии А в Австралии.
Ранее стало известно, что игра «Милан» – «Комо» может пройти в австралийском Перте.
«Я не согласен с [этими планами].
Нам нужно приблизить болельщиков к командам и сделать стадионы более гостеприимными.
Я не вижу смысла играть в Перте», – заявил Урбано Кайро.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Football Italia
