Президент «Торино» о матче «Милана» и «Комо» в Австралии: «Я не вижу смысла играть в Перте. Нам нужно приблизить болельщиков к командам и сделать стадионы более гостеприимными»

Президент «Торино» выступил против проведения матча Серии А в Австралии.

Ранее стало известно, что игра «Милан » – «Комо » может пройти в австралийском Перте.

«Я не согласен с [этими планами].

Нам нужно приблизить болельщиков к командам и сделать стадионы более гостеприимными.

Я не вижу смысла играть в Перте», – заявил Урбано Кайро.