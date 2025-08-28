Еврокомиссар Микаллеф: «Европейский футбол должен оставаться в Европе. Перенос соревнований за границу – не инновация, а предательство фанатов. Это первое серьезное испытание со времен Суперлиги»

Еврокомиссар Микаллеф осудил проведение матчей европейских клубов вне Европы.

Ранее, в частности, сообщалось о планах провести матч Ла Лиги между «Барселоной» и «Вильярреалом » в США, а также игру Серии А с участием «Милана » и «Комо » в Австралии.

«Я глубоко разочарован предложениями о проведении матчей национальных лиг за пределами Европы.

Сегодня я поговорил с представителем группы болельщиков FansEurope, чтобы выразить свою солидарность и ясно дать понять, что буду поддерживать футбольных болельщиков, особенно в Испании (говоря о матче «Барселоны» и «Вильярреала») и Италии (учитывая матч «Милана» и «Комо»).

На Спортивном форуме ЕС в Кракове я пообещал, что болельщики будут в полной мере участвовать в обсуждениях спорта и управления.

Для меня очевидно: европейские соревнования должны проводиться в Европе. Европейский футбол должен оставаться в Европе.

Как комиссар и как преданный футбольный болельщик, я считаю, что клубы обязаны большей частью своих успехов своим преданным болельщикам и местным сообществам. Это первое серьезное испытание для руководителей со времен Суперлиги.

Сильные клубы, ориентированные на местное сообщество, – это сердце европейской спортивной модели. Перенос соревнований за границу – это не инновация, а предательство», – написал в соцсетях комиссар Евросоюза по вопросам межпоколенческой справедливости, молодежи, культуры и спорта Гленн Микаллеф.

Стоит отметить, что мнение мальтийского комиссара ЕС репостнул аккаунт Еврокомиссии в Испании.